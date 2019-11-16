Тамбовчане добиваются ремонта районной поликлиники, с которой им на головы падают бетон и штукатурка

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-16T15:25:09+03:00

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Жительница Гавриловского района пожаловалась Уполномоченному по правам человека в регионе Владимиру Репину на плачевное состояние местной поликлиники. Пациентов возмущает разрушающийся фасад здания медучреждения.

При осмотре здания выяснилось, что здание действительно находится в плачевном состоянии – сверху падают крупные куски бетона. Поэтому инвалиды боятся пользоваться пандусом, который находится прямо под разваливающейся частью здания. Да и в целом, по мнению уполномоченного, такая ситуация угрожает жизни людей.

Когда омбудсмен обратился с проблемой в областное управление здравоохранения, его заверили, что ремонт фасада поликлиники выполнят в 2019 году, однако это оказалось неправдой - денег на работы не выделили.

- Принимая во внимание, что перенесением сроков ремонта здания поликлиники и неопределенностью в вопросах финансирования этих мероприятий, явно нарушаются права граждан, Уполномоченный обратился в прокуратуру Тамбовской области о рассмотрении вопроса о проведении проверки по указанным фактам, даче правовой оценки действиям (бездействию) органов власти и принятии мер прокурорского реагирования, - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека. - По сообщению прокуратуры области, в результате проведенной проверки были выявлены нарушения санитарных норм и требований, необходимость ремонта фасада здания поликлиники.

Представление с требованием исправить ситуацию прокуратура внесла в адрес руководства больницы и управление здравоохранения области. Чиновники пообещали включить работы по ремонту здания в региональную программу по модернизации первичного звена здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU