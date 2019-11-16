На Тамбовщине появятся почти 1300 мест для детсадовцев

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-16T15:09:35+03:00

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Работа по созданию дополнительных мест за счет развития вариативных форм дошкольного образования включена в региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который реализуется в рамках национального проекта «Демография». Как пояснили в управлении образования и науки области, в период с 2019 по 2021 год в регионе планируется создание 1288 таких мест (2019 год – 460 мест, 2020 год – 482 места , 2021 год – 346 мест).

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в этом году дополнительные места будут созданы в Знаменском, Инжавинском, Жердевском, Кирсановском, Мордовском, Мучкапском, Моршанском, Пичаевском, Петровском, Рассказовском, Ржаксинском, Сосновском, Сампурском, Староюрьевском, Тамбовском, Токаревском, Уваровском районах, а также городах Моршанск, Тамбов и Мичуринск.

В частности, с 5 ноября в Уваровском районе начали действовать три Центра игровой поддержки ребенка (ЦИПР). Они созданы на базе Ивановского, Нижнешибряйского и Верхнешибряйского филиалов Моисеево-Алабушской средней школы.

- В нашей школе уже работает консультационный центр, в котором дважды в неделю проводятся занятия с детьми. Мы занимаемся в учительской, где много свободного места. Здесь же начнет работу и ЦИПР. Занятия по физкультуре будут проходить в спортивном зале. В Нижнем Шибряе 25 детей не посещают детский сад. Очень хочется, чтобы родители с ними пришли в наш центр, - пояснила завуч Нижнешибряйского филиала Моисеево-Алабушской средней школы Юлия Рязанина.

В области организована работа 582 групп кратковременного пребывания, 62 центров игровой поддержки ребенка, 26 дошкольных мини-центров, 4 центров раннего развития ребенка, 4 лекотек, 1 службы ранней помощи, 98 консультационных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU