Тамбовчанин лишился в автобусе сумки с деньгами

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-16T14:44:00+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, которая произошла 12 ноября. В этот день 44-летний житель Мичуринска забыл в маршрутке свою сумку. Мужчина попытался разыскать ее самостоятельно, но это ему не удалось. Полицейские опросили водителя маршрутки и выяснили, что сумку забрал неизвестный пассажир. Его нашли и задержали. Выяснилось, что 51-летний мужчина и раньше имел проблемы с законом. Из чужой сумки он вытащил деньги – 11 400 рублей, половину этой суммы вор успел потратить. Оставшиеся деньги вернут владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU