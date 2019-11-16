В Тамбове вспомнили о жертвах ДТП

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-16T14:19:04+03:00

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В Тамбове вспоминали людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Во дворе колледжа техники и технологии наземного транспорта имени Солнцева на импровизированной сцене перед студентами выступили представители органов власти, руководители региональной Госавтоинспекции, 69 территориальной ВАИ и управления образования и науки, член Общественного совета при УМВД России по Тамбовской области, активисты национального проекта «Безопасные и качественные дороги», представители городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, духовенство. К своим друзьям и сокурсникам с просьбой быть внимательными на дороге и не нарушать правила дорожного движения также обратился активист из народной дружины имени Героя Советского Союза М.С. Солнцева, созданной при колледже.

- В заключение мероприятия учащиеся колледжа стали участниками массового флешмоба – под звуки метронома и сирен автомобилей ГИБДД и ВАИ они выпустили в небо 133 воздушных шара в память о каждом погибшем в текущем году участнике дорожного движения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU