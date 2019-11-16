По дороге из Тамбова умер известный политик Никита Исаев

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-16T16:41:33+03:00

Изменить размер текста: A A

После визита в Тамбовскую область, в поезде скончался известный оппозиционный политик, лидер движения «Новая Россия», Никита Исаев. Мужчине был 41 год.

- Никита Исаев приехал в Тамбов утром 15 ноября, - рассказывает руководитель регионального отделения движения «Новая Россия» Андрей Колмаков, - Около 11 часов он провел встречу в инициативной группой жителей Дмитриевки, которые протестуют против строительства мусорного полигона.

По словам Андрея Юрьевича, не все восприняли приезд политика позитивно – со стороны дмитриевцев были нападки: «Зачем вы вообще приехали?». Но, на эти выпады Исаев ответил вполне достойно, конфликта удалось избежать и в целом общение с инициативной группой прошло нормально.

После этой встречи Никита Олегович заехал непосредственно на полигон, а потом отправился в Тамбов.

В 13 часов у него состоялась встреча со студентами-политологами ТГУ им. Державина. Кроме того, он беседовал в представителями тамбовских властей, но с кем именно и о чем, не разглашается. После обеда в кафе «Марфа» Никита Исаев отправился общаться с обманутыми дольщиками.

- На встречу пришли участники долевого строительства по двум недостроям: на ул. Киквидзе, 71Б и ул. Кавказской, 1А, - рассказывает Андрей Колмаков. – Всего более 100 человек. Никита Исаев прямо на встрече, узнав, что по одному из долгостроев существует проблема в переносе электрического кабеля, позвонил руководителю «Тамбовэнерго», с которым познакомился во время своего предыдущего визита в Тамбов, который состоялся в прошлом году. Дольщиков он в итоге обнадежил и пообещал решить их проблему. Сказал, что опыт по решению таких вопросов у него есть.

В Тамбове Никита Олегович встретился с обманутыми дольщиками

Далее Исаев встретился с активом регионального отделения движения «Новая Россия», а потом отправился на ужин в ресторан «Дача». Известно, что политик и его сопровождающие выпили на троих бутылку вина. После ужина Никита Исаев и его спутники, в числе которых был и Андрей Колмаков, отправились на вокзал.

- Мы приехали на вокзал около 21 часа, за 10 минут до отхода поезда «Тамбов-Москва», - говорит Андрей Колмаков. – Никита Исаев был доволен визитом в наш регион, полон планов, уезжал он от нас в прекрасном настроении, никаких жалоб на здоровье мы от него не слышали, да и весь день, очень насыщенный встречами, он был бодр и полон сил. А сегодня утром я узнал что его не стало...Конечно, я в шоке.

Версию о возможном отравлении политика его тамбовские соратники не рассматривают: ужинали они все вместе и больше никто плохо себя не почувствовал. Тем не менее в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте начал проверку по факту смерти оппозиционера.

Это последняя запись Никиты Исаева в соцсетях.

- Тамбов - Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными.

По предварительным данным, в поезде у Никиты Исаева случился сердечный приступ. На станции Узуново ему вызвали медиков, но они лишь констатировали смерть политика.

Исаев в Тамбове.

ИСТОЧНИК KP.RU