Тамбовчанка погасила задолженность в 1,5 млн рублей, испугавшись остаться без жилья

15 Нояб. 10:29 2019-11-15T10:29:09+03:00

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В Тамбове местная жительница, по чьей вине произошло ДТП, должна была заплатить пострадавшей стороне по решению суда 1,5 миллиона рублей. Однако никаких мер женщина не предпринимала.

Тогда судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении квартиры в новостройке, принадлежащей тамбовчанки. Только после этого она оплатила задолженность.

- Через несколько дней женщина явилась в отдел судебных приставов и оплатила задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU