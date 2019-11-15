Тамбовчанка погасила задолженность в 1,5 млн рублей, испугавшись остаться без жилья
В Тамбове местная жительница, по чьей вине произошло ДТП, должна была заплатить пострадавшей стороне по решению суда 1,5 миллиона рублей. Однако никаких мер женщина не предпринимала.
Тогда судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении квартиры в новостройке, принадлежащей тамбовчанки. Только после этого она оплатила задолженность.
- Через несколько дней женщина явилась в отдел судебных приставов и оплатила задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU