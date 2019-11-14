В Тамбовской области достроили 50% проблемных домов

14 Нояб. 16:04 2019-11-14T16:04:20+03:00

На эти цели за три года потратили больше 700 миллионов рублей

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По словам начальника Госстройнадзора области Александра Щербакова, с 2017 года на эти цели направили более 700 миллионов рублей, в том числе из регионального бюджета более 475 миллионов рублей, из внебюджетных источников - более 225 миллионов рублей. При этом больше половины от этой суммы – 380 миллионов рублей - освоили в 2019 году.

- По многим проблемным и потенциально проблемным объектам найдены новые инвесторы и подрядные организации, которые приняли участие в их строительстве, в том числе за счет собственных средств, - пояснил Щербаков.

Администрация региона напоминает, что в этом году достроили и ввели в эксплуатацию три проблемных многоквартирных жилых дома в Тамбове. Это дом 9а по улице Сенько, корпуса 2 и 3 дома 69а по улице Интернациональная. Еще один дом в Тамбове– по улице Карла Маркса, 171, тоже почти готов.

Кроме того, в 2019 году были возобновлены работы по пяти проблемным объектам в Тамбове. Это улица Рылеева, 46; улица Чичерина/Северо-Западная, 7/1; улица Карла Маркса, 171; улица Московская, 30а; улица Коммунальная, 46. По последнему адресу найден инвестор, который за счет собственных средств уже заканчивает остекление и закрытие теплового контура здания.

До конца текущего года планируется возобновить работы на проблемных объектах по улице Кавказская, 1б; улице Киквидзе, 77б; улице Коммунальная, 72а. По проблемным домам, достройка которых нецелесообразна, прорабатываются варианты расселения граждан в другие объекты, строительство которых осуществляется с участием ООО «АИЖК Строй» и АО «АИЖК Тамбовской области».

- С 2017 года в регионе решены проблемы 738 семей дольщиков, - поясняет Александр Щербаков. - Оставшиеся объекты включены в региональный план-график («дорожную карту»), в отношении них проработаны меры законодательного, организационного и финансового характера, работа по удовлетворению требований пострадавших участников строительства продолжается.

Также область заключила соглашение с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства о софинансировании завершения строительства трех проблемных объектов. Это дом 30а по улице Московская, дом 3 корпус 3 по улице Карла Маркса, дом 72а по улице Коммунальная. На достройку этих объектов планируется привлечь более 500 миллионов рублей, в том числе 43 миллиона из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU