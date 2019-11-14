Активисты нашли в котовских «Магнитах» просроченные колбасы, сыр и печенье

14 Нояб. 13:38 2019-11-14T13:38:52+03:00

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Активисты провели очередной рейд по магазинам Котовска. В этот раз контроллеры прошли по трем "Магнитам", которые расположились на ул. Октябрьской, Посконкина и на пр. Труда. В каждом нашли продукты с истекшим сроком годности. В "северном Магните" это оказались 8 упаковок шоколадного печенья, сыр, холодный чай, газированный напиток, ореховые смеси и коробка детского молока. Также отсутствовали многие ценники, а некоторые из выставленных содержали ложную информацию о товарах.

В магазине на Посконкина, 28 обнаружили несвежие колбасы, холодец, плов с курицей, говядину в пряном соусе, 5 банок икры сельди и 5 упаковок сыра.

- Многие продукты просрочены уже несколько месяцев, но до сих пор стоят на прилавках, - прокомментировала активистка Ольга Дурнайкина.

Меньше всего просрочки нашли в торговой точке с проспекта Труда. Здесь контроллеры сняли с прилавков 5 упаковок печенья и 1 молочный ломтик. В этом магазине стоит холодильник для продуктов, срок годности которых скоро закончится. Цена на такие товары снижена.

Во всех торговых точках сети оставили записи в книге отзывов и предложений. Результаты проверки по всем трем магазинам направят в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU