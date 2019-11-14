Стало известно, когда в Тамбове пройдет губернаторская елка

14 Нояб. 12:32 2019-11-14T12:32:10+03:00

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В администрации Тамбовской области определились с датой проведения традиционной губернаторской елки, которая проходит в областном центре накануне Нового года. В 2019-м праздник для ребятишек состоится в среду, 25 декабря, пройдет он Тамбовском драматическом театре.

Как следует из постановления региональной администрации, в рамках подготовки к празднику управление социальной защиты, которое выступает организатором праздника, должно закупить подарки. По данным сайта госзакупок в этом году профильное управление купит более 3,5 тысяч сладких наборов для участников губернаторской елки на сумму более 2 миллионов рублей.

Напомним, на губернаторскую елку приглашают детей из областного центра и всех районов Тамбовщины. Участниками мероприятия могут стать ребята, достигшие особых успехов в учебе, спортивной, творческой и общественной деятельности, а также сироты и дети из многодетных и малоимущих семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU