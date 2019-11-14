Тамбовчанин обвинил знакомую в краже золотых украшений

14 Нояб. 14:00 2019-11-14T14:00:48+03:00

При проверке эта информация не подтвердилась

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В Жердевке осудили мужнину за заведомо ложный донос. В июне он обратился в полицию, заявив, что одна из местных жительниц украла у него золотые украшения. При этом, его предупредили об уголовной ответственности за ложные показания.

В ходе проверки, проведенной по заявлению, сотрудники установили, что между тамбовчанином и женщиной, которую он просил привлечь за кражу, сложились неприязненные отношения. Никакие украшения она у него не воровала.

Жердевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Суд назначил мужчине 1 год исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, условно.

ИСТОЧНИК KP.RU