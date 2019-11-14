Аферист обманул тамбовчанина на 40 тысяч рублей с помощью мобильного приложения

14 Нояб. 14:37 2019-11-14T14:37:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенник обманул тамбовчанина на 40 тысяч рублей. Вечером 13 ноября 40-летнему мужчине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники попытались снять с карты тамбовчанина все деньги, но служба безопасности вовремя среагировала и заморозила его счёт. Затем аферист объяснил, что необходимо установить на телефон специальное приложение, которое он вышлет позже, и выполнить некие манипуляции на смартфоне, чтобы разблокировать счет и перевести средства в безопасное место. Так тамбовчанин и поступил, поверив «сотруднику банка». Благодаря его действиям, мошенник получил необходимые ему данные.

Спустя некоторое время мужчина попытался связаться с "банковским служащим", но тот на звонки не отвечал. Далее выяснилось, что деньги не перевелись в "безопасное место", их украл аферист – на телефон пришло уведомление о списании 40 600 рублей. Тамбовчанин обратился в городское УМВД. При опросе полицейские установили, что мошенник звонил с 3-х разных номеров.

- Сейчас устанавливается оператор и выясняется местоположение афериста, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU