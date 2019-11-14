Тамбовчанин сорвал серебряную цепочку с шеи своего нового знакомого

14 Нояб. 15:37 2019-11-14T15:37:04+03:00

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Тамбовские оперативники задержали уличного грабителя. Ночью 13 ноября в отдел полиции № 2 по г. Тамбову обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что в это день познакомился с мужчиной и решил выпить с ним. Около трех часов ночи новый знакомый внезапно сорвал с его шеи серебряную цепочку и сбежал.

Сотрудники опросили жертву грабежа и составили с его слов приблизительное описание внешности подозреваемого в грабеже. Полицейские задержали 44-летнего мужчину. В кармане своей куртки он прятал похищенную цепочку. Украшение изъяли.

- В отношении тамбовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Проводится сбор улик и доказательств, а также выясняется причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU