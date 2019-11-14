В тамбовской организации на слесаря-ремонтника вылилась горячая смесь из-за халатности главного инженера
Вынесено судебное решение по уголовному делу о травмировании работника на производстве. В августе в уваровской организации возник затор трубопровода, по которому отводился жом сахарной свеклы. Для устранения неполадок туда направился слесарь-ремонтник и стал их устранять с помощью пожарного рукава. В процессе, на работника выплеснулась очень горячая смесь свекольного жома и воды через люк. Из-за этого более 20% тела мужчины покрылось ожогами.
Следствие установило, что руководил работой главный инженер организации. Но он не обеспечил слесаря необходимыми ему средствами индивидуальной защиты, не провел стажировку и проверку знаний безопасных методов работы, а также не принял необходимые меры безопасности и не контролировал их соблюдение.
В ходе следствия 43-летний главный инженер признал свою вину, возместил работнику материальный и моральный вред.
- Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) в отношении него направили в суд с ходатайством о назначении наказания, - сообщает СУ СКР области. - Рассмотрев его, суд назначил инженеру судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU