В Тамбове под колеса авто попала женщина, переходившая дорогу в неположенном месте

14 Нояб. 10:11 2019-11-14T10:11:31+03:00

Пострадавшая сама обратилась за помощью в больницу

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36-летняя тамбовчанка, которая нарушила правила перехода проезжей части, оказалась под колесами автомобиля. Как рассказали в региональном УГИБДД, авария произошла 13 ноября в 17 часов 50 минут на улице Юрия Гагарина в районе дома №141а города Тамбова. 19-летний водитель автомобиля «Лада Калина» наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, известно, что пешеходный переход был в зоне видимости.

- В результате аварии тамбовчанка самостоятельно обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU