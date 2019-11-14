Ангольский студент-медик подарил тамбовской библиотеке книгу собственного авторства

14 Нояб. 09:25 2019-11-14T09:26:50+03:00

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Тамбовская областная библиотека имени А.С. Пушкина получила в подарок книгу от студента из Анголы, обучающегося в медицинском институте ТГУ имени Г. Р. Державина.

Книга, которую написал Морайш Жубилу, называется «Английский без ограничений» и рассчитана она на соотечественников ангольского студента.

- На моей Родине тяжело найти обучающую литературу, авторами которой являются не английские или португальские, а ангольские авторы. И поэтому в них не всегда учитывается менталитет нашего народа. Хотелось бы в будущем также создать и пособие для соотечественников по изучению русского, - говорит студент-медик.

По словам сотрудников Пушкинской библиотеки, Морайш Жубилу является ее постоянным читателем. Он интересуется не только медицинской литературой, но и художественными произведениями. Кроме того, парень занимается кунг-фу.

- Во время нового визита в библиотеку гость принял участие в съемке видеоролика, который подготовила пресс-служба ТГУ в рамках проекта «Я есть», реализуемого при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В кадр этого сюжета вошла и передача Морайшем в дар Пушкинской книги с его авторским автографом. В видеоролике же подробно рассказано о жизни и творчестве ангольского тамбовчанина. Посмотреть его можно на канале Ютьюб, - сообщили в пресс-службе главной читальни региона.

Фото: Пушкинская библиотека

ИСТОЧНИК KP.RU