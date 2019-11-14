2019-11-14T11:00:29+03:00
Спорт

Юные тамбовчане завоевали 11 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по киокусинкай

Воспитанники школы единоборств показали высокие результаты на соревнованиях в Суздале
Ксения АЛЕШИНА
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Юные спортсмены, обучающиеся в детско-юношеской спортивной школе единоборств № 3 Тамбова, стали обладателями сразу 11 медалей первенстве и чемпионате ЦФО по киокусинкай – шесть золотых, две серебряные и три бронзовые! Соревнования проходили в Суздале, участие в них приняло 300 борцов из девяти российских регионов.

- Мы усердно готовились к этим соревнованиям, проводили специальный отбор. Только лучшие бойцы региона получили возможность побороться за победу в первенстве и чемпионате ЦФО. Честно признаюсь, соперники были сильные, но наши ребята показали очень высокий уровень. В результате из 18 моих воспитанников 11 вернулись в Тамбов с медалями разной пробы, - говорит тренер Владимир Крюков.

Как сообщили в информационном управлении администрации города Тамбова, теперь ребятам предстоит подготовиться ко всероссийскому турниру по киокусинкай, который будет проходить 1 декабря в Пензе.

Фото: информационное управлении администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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