ДК «Знамя труда» в Тамбове превратится в территорию добрых встреч

14 Нояб. 15:01 2019-11-14T15:01:25+03:00

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В ДК «Знамя труда» стартует проект «Территория добрых встреч». Он направлен на то, чтобы тамбовчане смогли завести новые знакомства, пообщаться друг с другом и просто интересно провести свой досуг: петь песни, обсуждать значимые события, участвовать в танцевальных вечерах и читать стихи.

- Первым мероприятием проекта станет встреча с музыкантом Алексеем Блохиным 15 ноября. Он познакомит зрителей со своей коллекцией духовых этнических инструментов со всего мира. На встрече можно будет узнать, чем отличаются друг от друга китайская и русская волынки, как выглядят сулинг, жалейка и китайская флейта Ди Цзы, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Кроме того, в этот день участников встречи ждет яркое стихотворное попурри, которое исполнят подопечные детской студии актерского мастерства. Программа пройдет в малом зале Дома культуры. Начало в 18.00. Стоимость билетов - 100 рублей, приобрести их можно в кассе самого ДК (время работы с 14.00 до 20.00), телефон: 71-07-13.

ИСТОЧНИК KP.RU