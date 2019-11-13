В Тамбове прошел студенческий конкурс «Танцы в Державинском»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-13T15:30:23+03:00

Конкурс в институте прошел уже в третий раз

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В ТГУ имени Г.Р. Державина в третий раз состоялся конкурс «Танцы в Державинском», участие в котором приняли команды из каждого подразделения университета. Впервые за его историю свои таланты показали иностранные студенты Медицинского института.

Танцоры прошли три конкурсных этап

Как сообщает пресс-служба университета, танцевальные номера студенты державинского вуза представляли в три этапа: «Визитка», «Конкурс капитанов» и «Битва за финал». По итогам конкурса первой стала команда факультета филологии и журналистики, второе место отдали танцорам из Института экономики, управления и сервиса, а третье место разделили Педагогический и Медицинский институты.

– Мы готовились нереально долго: сначала был один танец, потом мы решили все переделать. Продумывали заново концепцию, сами шили все костюмы. Репетиции были день и ночь, все выкладывались по полной и уходили домой никакие. Но этого точно того стоило! – говорит участница конкурса из команды-победительницы Лилия Туева.

Все студенты старательно репетировали перед конкурсом, чтобы потом выложиться на все сто процентов

Лучшей танцовщицей среди студенток признали Яну Петрову из Педагогического института, а среди студентов лучшим стал Дмитрий Мисюрев, обучающийся в Медицинском институте. Звание «Профи-хореографы» завоевала команда факультета культуры и искусств, а специальный приз Совета обучающихся достался команде иностранных студентов.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU