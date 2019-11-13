2019-11-13T15:30:23+03:00
Общество

В Тамбове прошел студенческий конкурс «Танцы в Державинском»

Победу одержала команда из филологов и журналистов
Ксения АЛЕШИНА
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Конкурс в институте прошел уже в третий разКонкурс в институте прошел уже в третий раз
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В ТГУ имени Г.Р. Державина в третий раз состоялся конкурс «Танцы в Державинском», участие в котором приняли команды из каждого подразделения университета. Впервые за его историю свои таланты показали иностранные студенты Медицинского института.

Танцоры прошли три конкурсных этап

Танцоры прошли три конкурсных этап

Как сообщает пресс-служба университета, танцевальные номера студенты державинского вуза представляли в три этапа: «Визитка», «Конкурс капитанов» и «Битва за финал». По итогам конкурса первой стала команда факультета филологии и журналистики, второе место отдали танцорам из Института экономики, управления и сервиса, а третье место разделили Педагогический и Медицинский институты.

– Мы готовились нереально долго: сначала был один танец, потом мы решили все переделать. Продумывали заново концепцию, сами шили все костюмы. Репетиции были день и ночь, все выкладывались по полной и уходили домой никакие. Но этого точно того стоило! – говорит участница конкурса из команды-победительницы Лилия Туева.

Все студенты старательно репетировали перед конкурсом, чтобы потом выложиться на все сто процентов

Все студенты старательно репетировали перед конкурсом, чтобы потом выложиться на все сто процентов

Лучшей танцовщицей среди студенток признали Яну Петрову из Педагогического института, а среди студентов лучшим стал Дмитрий Мисюрев, обучающийся в Медицинском институте. Звание «Профи-хореографы» завоевала команда факультета культуры и искусств, а специальный приз Совета обучающихся достался команде иностранных студентов.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU

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