Более 334 тысяч доз вакцин против бешенства диких животных разложили на Тамбовщине

14 Нояб. 12:00 2019-11-14T12:00:21+03:00

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В Тамбовской области специалисты ветслужб совместно с сотрудниками областного охотуправления разложили в этом году более 334 тысяч доз вакцины против бешенства диких плотоядных. Делается это для того, чтобы снизить уровень циркуляции вируса в дикой природе, тем самым уменьшив количество случаев заражения домашних животных.

Параллельно работа проводится и в тамбовских сельхозорганизациях. Всего иммунизировано более 146 тысяч голов животных, у которых наблюдается восприимчивость к вирусу.

- При выявлении неблагополучных пунктов по бешенству животных устанавливались ограничительные мероприятия (карантин) и проводились работы по ликвидации очагов бешенства. Повторных вспышек заразных болезней животных в ликвидированных очагах не выявлялось. В настоящее время в области сложилась стабильная эпизоотическая обстановка по особо опасным, заразным и массовым незаразным болезням животных, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU