Пенсионерам Тамбовщины помогают добираться до больниц «Мобильные бригады»

13 Нояб. 16:00 2019-11-13T16:00:40+03:00

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С августа пожилым людям Тамбовщины старше 65 лет помогают «Мобильные бригады». Они довозят их до медицинских учреждений для прохождения диспансеризации или на прием к врачу. Это повышает доступность социальных и медицинских услуг для граждан старшего поколения.

Деятельность «Мобильных бригад» осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На приобретение специально оборудованных для маломобильных граждан 23 микроавтобусов ушло более 40 миллионов рублей из федерального бюджета.

Взаимодействие между учреждениями социальной сферы и медицинскими организациями позволило организовать эту услугу для пожилых людей в каждом городе и районе области. Медучреждения формируют списки пенсионеров, приглашенных на профосмотр, для каждого рейса. Микроавтобус забирает каждого пассажира прямо от его дома.

Согласно статистике, в селах Тамбовщины проживает свыше 400 тысяч человек, из них более 70 тысяч – это люди старше 65 лет.

- К концу этого года услугами «Мобильных бригад» планируется охватить не менее 6,7 тысяч пожилых людей, а к 2024 году – не менее 54,4 тысяч, - рассказали в пресс-службе администрации области. - Это 70% от общего количества пенсионеров старше 65 лет, проживающих в сельской местности региона.

ИСТОЧНИК KP.RU