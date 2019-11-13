2019-11-13T12:31:47+03:00
Происшествия

В «сиротском» доме на Школьном проезде Тамбова произошла поножовщина

27-летний мужчина набросился на своего приятеля и несколько раз ударил его ножом в щеку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В печально известном доме, расположенном в северной части Тамбова по Школьному проезду, где большую часть квартир занимают сироты, выпустившиеся из детских учреждений или экс-очередники этой же категории (далеко не всегда «благополучные» люди), произошла поножовщина.

Как рассказали в УМВД России по Тамбовской области, ранним утром 12 ноября полицейским поступило сообщение, что в одной из квартир произошло преступление. Выяснилось, что там «отдыхали» двое мужчин 27 и 29 лет. Во время застолья со спиртным между приятелями произошла ссора. Друг помладше схватил нож и несколько раз ударил им 29-летнего собутыльника в щеку.

- Сотрудники полиции сразу вызвали бригаду врачей для оказания пострадавшему медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Сотрудники ППС задержали подозреваемого в совершении этого преступления и передали его прибывшей следственно-оперативной группе полиции. Орудие преступления – кухонный нож, изъяли. По факту причинения тяжкого вреда здоровью сотрудники УМВД России по городу Тамбову проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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