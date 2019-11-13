В Тамбове создадут арт-резиденцию для молодежи

13 Нояб. 15:00 2019-11-13T15:01:59+03:00

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В 2020 году в Тамбове на базе здания гаража спортивно-тренировочного центра «Тамбов» создадут арт-резиденцию для молодежи. Пока что это пустой ангар, площадью 1334 квадратных метров, но уже в ближайшем будущем ее обещают превратить в современное многофункциональное пространство.

Арт-резиденция вместит в себя театральную площадку, место для проведения репетиций и спектаклей, концертов и творческих вечеров. Зал будет оборудован на 600 мест, также там разместятся сцена-конструктор, рекреации для выставок, инсталляций, зона для буфета, пресс-конференций и репетиционные комнаты.

- Проект будет реализовываться за счет бюджетных и внебюджетных средств. Планируется включить его в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура». Реализация будет проходить в несколько этапов, что позволит ввести в эксплуатацию первые локации арт-резиденции «Гараж» уже в следующем году, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU