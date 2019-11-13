В Тамбовской области четверо парней украли 20 литров охлаждающей жидкости с тракторов
В Рассказовском районе 19-летний житель села Никольское вместе со своими несовершеннолетними друзьями украл два аккумулятора и 20 литров охлаждающей жидкости с тракторов МТЗ-82 и Т-70С. Похищенное ребята собирались продать, а вырученные деньги поделить между собой. Однако планам злоумышленников не суждено было сбыться, они были задержаны сотрудникам полиции.
- В настоящее время подозреваемые сознались в содеянном. Известно, что один из подростков состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ведется следствие, с несовершеннолетними и их родителями работают инспекторы ПДН, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU