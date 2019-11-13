В Тамбове домашний котенок заболел бешенством

13 Нояб. 16:16 2019-11-13T16:16:48+03:00

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В областном центре у домашнего котенка, который жил в доме на улице Московской, обнаружили бешенство. Из-за этого в областном центре объявили карантин по опасному заболеванию.

- Подворье, где нашли больное животное считается эпизоотическими очагом, улица – неблагополучным пунктом, а территория Октябрьского района города Тамбова, угрожаемой зоной по бешенству животных, - сообщает управление Россельхознадзора по рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU