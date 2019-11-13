2019-11-13T13:30:37+03:00
Происшествия

Тамбовский пенсионер расплатился за цветы закладкой «Банка приколов»

Задержал мужчину проходивший мимо полицейский
Магдалина Кочнева
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В Рассказово задержали мошенника. Днём 12 ноября в павильон «Цветы» с ул.Гагарина в Рассказово, зашел 62-летний мужчина. Он выбрал себе подходящий букет за 1000 рублей и отдал продавщице скомканную 5-тысячную купюру, затем забрал сдачу, цветы и вышел из павильона.

Женщина-продавец расправила банкноту и увидела надпись «билет банка приколов». Цветочница тут же побежала на улицу вдогонку мужчине. Тот, поняв, что его афера раскрылась, стал убегать от продавщицы. В это время по улице проходил местный участковый. Услышав крики цветочницы и увидев бегущего от нее с букетом мужчину, полицейский понял, что происходит что-то противозаконное. Сотрудник догнал пенсионера и доставил его в отдел полиции.

- У мужчины обнаружили еще один «билет банка приколов», имитирующий 5-тысячную купюру, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Вину свою мужчина сознал. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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