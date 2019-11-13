В Тамбовской области пьяный мужчина расстрелял окна террасы жилого дома
В Сосновскос районе сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о том, что в частный дом по улице Володарского районного центра проник мужчина с оружием и
Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали мужчину и изъяли у него травматический пистолет, которым он угрожал жильцам дома. Выяснилось, что дебошир был пьян. Для дальнейших разбирательств его передали полицейским.
- Как было установлено, 32-летний мужчина, проник в чужой дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая пневматическим пистолетом, злоумышленник произвел несколько выстрелов по окнам террасы, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU