2019-11-13T18:17:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пьяный мужчина расстрелял окна террасы жилого дома

Стрелок был задержан сотрудниками Росгвардии
Ксения АЛЕШИНА
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В Сосновскос районе сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о том, что в частный дом по улице Володарского районного центра проник мужчина с оружием и

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали мужчину и изъяли у него травматический пистолет, которым он угрожал жильцам дома. Выяснилось, что дебошир был пьян. Для дальнейших разбирательств его передали полицейским.

- Как было установлено, 32-летний мужчина, проник в чужой дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая пневматическим пистолетом, злоумышленник произвел несколько выстрелов по окнам террасы, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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