2019-11-13T13:00:43+03:00
Звезды

В Тамбовской области достраивают новый дом культуры

Учреждение заработает в Гавриловском районе к новогодним праздникам
Магдалина Кочнева
Поделиться:
ДК приспособят и под маломобильные группы населенияДК приспособят и под маломобильные группы населенияФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Гавриловском районе завершается строительство современного дома культуры. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой здания, благоустраивают прилегающую территорию. Параллельно закупается оборудование.

- Этот дом культуры не просто ремонтировался или реконструировался, он строился с нуля. Сейчас работы на завершающей стадии. Открытие запланировано на конец декабря, - рассказал начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев,.

На строительство нового ДК в рамках нацпроекта «Культура» выделили 35,8 миллионов рублей. Еще 6 миллионов рублей направили на закупку нового оборудования. На эти средства дом культуры полностью оснастят новой мебелью, современным звуковым, световым оборудованием, приобретут «одежду» для сцены и так далее.

В Гавриловке проживает около 2 тысяч человек, и для села это очень важный проект. Клуб одновременно сможет вместить до 300 человек. В доме культуры расположатся зрительный зал, эстрада, кинотеатр, читальный зал, гримерка, помещение под фельдшерско-акушерский пункт, котельная.

- ДК приспособят под маломобильные группы населения, - рассказали в пресс-службе администрации области.

В рамках реализации нацпроекта, к концу 2024 года на Тамбовщине построят, реконструируют и капитально отремонтируют 10 культурно-досуговых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На площади Льва Толстого в Тамбове может появиться колокольня
Тамбовский пенсионер расплатился за цветы закладкой «Банка приколов»
В «сиротском» доме на Школьном проезде Тамбова произошла поножовщина
Семилетняя мичуринская спортсменка взяла два «золота» на Международном турнире по дзюдо
Чтобы поехать за границу, тамбовчанину пришлось погасить долг по алиментам
Во время резкого торможения автобуса, который пытался избежать аварии, в салоне получили травмы двое тамбовчан
Тамбовчанин убил бывшую жену, которая грозилась рассказать об их интимной связи новой супруге
Двухлетняя девочка вылетела из окна автомобиля в заросли камыша во время аварии на тамбовской трассе
В Мичуринске появится памятник советским солдатам, умершим от ран в госпиталях
Тамбовчан призывают сообщить полиции адреса наркопритонов
Осужденным тамбовской колонии предлагают получить высшее образование в филиале московского вуза
В 2019 году на тамбовских дорогах в авариях погибло 126 человек
На вокзале Мичуринска пассажирам продавали продукты с истекшим сроком годности
В Мичуринске обновят дорожную технику
В Тамбове возможны перебои с водой
Экс-сотрудница банка в Тамбовской области похитила 6 млн рублей со счетов пожилых вкладчиков
К 2024 году в Тамбовской области приведут в порядок 80 % городских дорог
Тамбовские школы – на 3 месте по цифровизации в России