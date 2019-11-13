В Тамбовской области достраивают новый дом культуры

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-13T13:00:43+03:00

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В Гавриловском районе завершается строительство современного дома культуры. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой здания, благоустраивают прилегающую территорию. Параллельно закупается оборудование.

- Этот дом культуры не просто ремонтировался или реконструировался, он строился с нуля. Сейчас работы на завершающей стадии. Открытие запланировано на конец декабря, - рассказал начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев,.

На строительство нового ДК в рамках нацпроекта «Культура» выделили 35,8 миллионов рублей. Еще 6 миллионов рублей направили на закупку нового оборудования. На эти средства дом культуры полностью оснастят новой мебелью, современным звуковым, световым оборудованием, приобретут «одежду» для сцены и так далее.

В Гавриловке проживает около 2 тысяч человек, и для села это очень важный проект. Клуб одновременно сможет вместить до 300 человек. В доме культуры расположатся зрительный зал, эстрада, кинотеатр, читальный зал, гримерка, помещение под фельдшерско-акушерский пункт, котельная.

- ДК приспособят под маломобильные группы населения, - рассказали в пресс-службе администрации области.

В рамках реализации нацпроекта, к концу 2024 года на Тамбовщине построят, реконструируют и капитально отремонтируют 10 культурно-досуговых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU