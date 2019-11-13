2019-11-13T12:01:20+03:00
Спорт

Семилетняя мичуринская спортсменка взяла два «золота» на Международном турнире по дзюдо

Соревнования проходили в Риге
Ксения АЛЕШИНА
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Несмотря на свой юный возраст, девочка имеет множество спортивных наградНесмотря на свой юный возраст, девочка имеет множество спортивных наградФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Риге на Международном турнире по дзюдо, который состоялся 9 ноября, семилетняя Варвара Капитанова из Мичуринска завоевала две золотых медали. Помимо российских спортсменов, участие в соревнованиях также приняли представители Беларуси, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и других европейских стран.

- Поздравляем Варвару, тренерский состав и, конечно же, ее родителей! Желаем новых побед и достижений! В столь юный возраст спортсменка уже имеет множество побед в открытых турнирах Москвы, Котельники, Королева, Краснознаменска, Долгопрудного, Воронежа, Боброва, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Тамбова.

Отметим, что ранее, на Международном турнире по дзюдо «Adler cup 2019» в Германии, прошедшим в Франкфурте-на-Майне с 26 по 27 октября этого года, Варвара стала обладательницей трех золотых медалей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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