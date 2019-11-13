Чтобы поехать за границу, тамбовчанину пришлось погасить долг по алиментам

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-13T11:29:18+03:00

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Тамбовчанин выплатил задолженность по алиментам в размере 130 тысяч рублей лишь только после того, как судебный пристав-исполнитель временно ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Его неоднократно предупреждали о возможных последствиях, но мужчина не хотел об этом даже и слышать.

- Однако, собравшись в гости за рубеж к родственникам, должник не смог пересечь границу. После чего, мужчина явился в отдел судебных приставов и оплатил всю задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU