2019-11-13T11:29:18+03:00
Общество

Чтобы поехать за границу, тамбовчанину пришлось погасить долг по алиментам

Своему ребенку мужчина задолжал 130 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовчанин выплатил задолженность по алиментам в размере 130 тысяч рублей лишь только после того, как судебный пристав-исполнитель временно ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Его неоднократно предупреждали о возможных последствиях, но мужчина не хотел об этом даже и слышать.

- Однако, собравшись в гости за рубеж к родственникам, должник не смог пересечь границу. После чего, мужчина явился в отдел судебных приставов и оплатил всю задолженность в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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