2019-11-13T10:28:00+03:00
Происшествия

Тамбовчанин убил бывшую жену, которая грозилась рассказать об их интимной связи новой супруге

Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима
Ксения АЛЕШИНА
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Вынесен приговор по третьему на Тамбовщине уголовному делу, которое районный суд рассматривал с участием коллегии присяжных заседателей. 29-летний житель р.п. Мордова был признан виновным в убийстве бывшей жены. По информации СУ СК РФ по Тамбовской области, 6 октября прошлого года осужденный во время ссоры с ней ударил ее несколько раз ножом в шею, после чего покинул квартиру.

Конфликт между ними произошел из-за угроз женщины рассказать нынешней жене о том, что после развода мужчина поддерживает с ней интимные отношения. Известно, что до этого они вместе выпивали.

- Осознав содеянное, молодой человек взял из квартиры орудие убийства и позвонил своей жене, которая на личном автомобиле приехала в Тамбов и отвезла мужа домой, в р.п. Мордово. Найдя в кармане куртки мужа нож, она выбросила его в реку, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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