Двухлетняя девочка вылетела из окна автомобиля в заросли камыша во время аварии на тамбовской трассе

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-13T10:03:08+03:00

Водитель был пьян и без прав Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Серьезные травмы получили три человека, в том числе двухлетний ребенок, во время аварии, которая произошла 12 ноября в 21 час 30 минут на 191 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района.

По данным регионального УГИБДД, 28-летний водитель «Dodge Neon», который мало того, что не имел прав на управление машиной, так еще и находился за рулем пьяным, потерял управление автомобилем и он вылетел в кювет.

- В аварии пострадали пассажиры иномарки: 28-летний мужчина, 25-летняя женщина и их двухлетняя дочь, все они оказались в лечебных учреждениях, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Известно, что маленькую девочку перевозили без детского кресла, во время аварии она вылетела из окна задней двери автомобиля. Сотрудники ГИБДД нашли ребенка в кювете в зарослях камыша.

ИСТОЧНИК KP.RU