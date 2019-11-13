2019-11-13T11:01:24+03:00
Происшествия

Во время резкого торможения автобуса, который пытался избежать аварии, в салоне получили травмы двое тамбовчан

Молодых людей 16 и 17 лет осмотрели на месте происшествия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Автобус пытался уйти от столкновенияАвтобус пытался уйти от столкновенияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове двое молодых людей пострадали, упав в салоне автобуса. Как рассказали в региональном УГИБДД, ЧП произошло 12 ноября примерно в 18 часов 15 минут на улице Чичерина в районе дома №44«А» города Тамбова. 45-летний водитель автомобиля «Toyota Hilux» при перестроении в крайнюю правую полосу столкнулся с автобусом «ЛИАЗ», которым управлял 30-летний водитель. Чтобы избежать столкновения водитель автобуса резко затормозил, из-за этого в салоне попадали пассажиры.

- Два несовершеннолетних молодых человека, юноши шестнадцати и семнадцати лет, получили травмы, на месте их осмотрели медики, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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