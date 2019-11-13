Во время резкого торможения автобуса, который пытался избежать аварии, в салоне получили травмы двое тамбовчан
В Тамбове двое молодых людей пострадали, упав в салоне автобуса. Как рассказали в региональном УГИБДД, ЧП произошло 12 ноября примерно в 18 часов 15 минут на улице Чичерина в районе дома №44«А» города Тамбова. 45-летний водитель автомобиля «Toyota Hilux» при перестроении в крайнюю правую полосу столкнулся с автобусом «ЛИАЗ», которым управлял 30-летний водитель. Чтобы избежать столкновения водитель автобуса резко затормозил, из-за этого в салоне попадали пассажиры.
- Два несовершеннолетних молодых человека, юноши шестнадцати и семнадцати лет, получили травмы, на месте их осмотрели медики, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU