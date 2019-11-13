В Мичуринске появится памятник советским солдатам, умершим от ран в госпиталях

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-13T09:25:10+03:00

Монумент установят к 9 мая 2020 года

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В администрации города Мичуринска приняли решение увековечить память солдат, умерших от ран в местных госпиталях.

- К 75-летию Победы в Мичуринске установят бетонные плиты с мемориальными досками. На них напишут фамилии советских бойцов, скончавшихся в мичуринских госпиталях, - пояснили в мэрии наукограда. - На фоне плит установят бронзовую фигуру солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU