2019-11-13T09:25:10+03:00
Общество

В Мичуринске появится памятник советским солдатам, умершим от ран в госпиталях

Монумент установят к 9 мая 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В администрации города Мичуринска приняли решение увековечить память солдат, умерших от ран в местных госпиталях.

- К 75-летию Победы в Мичуринске установят бетонные плиты с мемориальными досками. На них напишут фамилии советских бойцов, скончавшихся в мичуринских госпиталях, - пояснили в мэрии наукограда. - На фоне плит установят бронзовую фигуру солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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