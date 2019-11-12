Тамбовчан призывают сообщить полиции адреса наркопритонов

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-12T18:09:30+03:00

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С 11 по 20 ноября на территории Тамбовщины проходит второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Его проводят с целью профилактики распространения наркомании среди молодежи и оказания консультаций по вопросам лечения и реабилитации людей, страдающих наркотической зависимостью.

- В ходе акции полицейские проведут проверки мест массового пребывания молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Сообщить о наркодилерах и наркопритонах можно по телефону доверия УМВД России по Тамбовской области 8 (4752) 79-93-65 (круглосуточно). Консультации по проблемам наркомании осуществляются по телефонам: 8(4752) 71-06-41 (с 8.00 до 20.00) – наркологическая и психологическая консультация; 8(4752) 71-16-35 (с 8.30 до 17.30) - педагогическая и психологическая консультация. При этом анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU