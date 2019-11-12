Осужденным тамбовской колонии предлагают получить высшее образование в филиале московского вуза
Представитель Московского финансово-экономического университета «Синергия» Владимир Кулагин посетил тамбовские колонии и рассказал обитателям исправительных учреждениях региона об обучении в филиале этого вуза.
В рамках встречи осужденные ознакомились с дистанционными программами подготовки высшего и среднего профессионального образования, а также узнали об условиях отбора абитуриентов и подготовке документов, необходимых для поступления в университет.
- Администрации исправительных учреждений региона оказывают содействие осужденным в получении высшего образования. В настоящее время дистанционное обучение в ВУЗе проходят 5 лиц, отбывающих наказание в колониях Тамбовской области, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU