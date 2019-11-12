2019-11-12T17:00:58+03:00
Общество

В 2019 году на тамбовских дорогах в авариях погибло 126 человек

87 из них скончались на месте ДТП
Марина Поповцева
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За 10 месяцев 2019 года в Тамбовской области произошло 1091 ДТП. В них погибли 126 человек и пострадали 1435.

В этом году больше погибших отмечается на дорогах Мичуринского, Моршанского и Бондарского районов.

- 87 человек скончались на месте ДТП, 2 – по прибытию медицинских работников, 2 – при транспортировке, 35 - скончались в медучреждениях, - сообщают в Тамбовской областной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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