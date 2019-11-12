В Мичуринске обновят дорожную технику

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-12T16:01:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мичуринске планируют обновить автопарк МБУ «Спецавтохозяйство». Аукцион на покупку техники пройдёт 21 ноября.

Для предприятия необходимо приобрести 5 машин, включая самосвалы, фронтальные погрузчики и дорожную комбинированную машину с подметально-вакуумным оборудованием. Покупать технику будут в лизинг за счет областного и местного бюджетов.

- Срок лизинга составит около 5 лет, после чего техника перейдёт в собственность к покупателю. Основным требованием, предъявляемым к технике, является текущий год выпуска, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU