В Мичуринске обновят дорожную технику
В Мичуринске планируют обновить автопарк МБУ «Спецавтохозяйство». Аукцион на покупку техники пройдёт 21 ноября.
Для предприятия необходимо приобрести 5 машин, включая самосвалы, фронтальные погрузчики и дорожную комбинированную машину с подметально-вакуумным оборудованием. Покупать технику будут в лизинг за счет областного и местного бюджетов.
- Срок лизинга составит около 5 лет, после чего техника перейдёт в собственность к покупателю. Основным требованием, предъявляемым к технике, является текущий год выпуска, - рассказали в администрации города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU