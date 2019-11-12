В Тамбове возможны перебои с водой
13 ноября в Тамбове АО «Тамбовские коммунальные системы» планируют проведение плановых мероприятий на водоводе диаметром 600 мм от водозаборного узла №7 до станции 3-го ВЗУ № 6.
В связи с этим с 9.00 до окончания работ (ориентировочно до 23.50) давление холодной воды в северной части города будет снижено.
Перебои с водоснабжением возможны в районе, ограниченном северным обходом, улицами Рылеева, Пушкарская, Степная. Это микрорайоны «Солнечный», «Радужный», «Светлый», «Слобода», «Северный», «Майский», «Телецентр» и поселок Ласки.
- При необходимости АО «ТКС» будет организован подвоз воды потребителям, - заверяют в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU