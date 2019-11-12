К 2024 году в Тамбовской области приведут в порядок 80 % городских дорог

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-12T14:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Тамбовской области до 2024 года. К этому времени в нормативное состояние планируется привести более 50 % региональных и 80 % городских дорог.

Что касается в 2020 года, все конкурсы планируется провести до 1 марта, чтобы подрядчики приступили к работе в начале весны и завершили их к октябрю.

В 2019 году финансирование регионального проекта составило 677 млн рублей. Из них 613,1 млн – средства федерального бюджета. В нормативное состояние приведено 32,3 км дорог, в том числе 15,7 км дорог Тамбова.

- В рамках реализации национального проекта заключено 6 контрактов, включающих в себя 12 объектов, - сообщают в Тамбовской областной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU