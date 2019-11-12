Экс-сотрудница банка в Тамбовской области похитила 6 млн рублей со счетов пожилых вкладчиков

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-12T15:02:46+03:00

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В Сосновском районе теперь уже бывшая 60-летняя сотрудница коммерческого банка подозревается в хищении 6 миллионов рублей вкладчиков. Выяснилось, что целых четыре года женщина понемногу похищала сбережения пенсионеров, которые открывали в банке счета. В общей сложности жертвой мошенницы стали 80 человек. Деньги она тратила на личные нужды.

В отношении банковской работницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Сосновскими полицейскими были установлены и опрошены все пострадавшие, установлены и опрошены свидетели, собрана полная доказательная база совершения преступной деятельности. Подозреваемая свою вину полностью признала, по решению руководства банка была уволена из коммерческого учреждения, банк выплатил из собственных средств весь причиненный ущерб обманутым клиентам, который теперь собирается взыскать с бывшей работницы. В конце октября уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Сосновского района для принятия решения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU