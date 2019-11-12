2019-11-12T14:21:46+03:00
Общество

Тамбовские школы – на 3 месте по цифровизации в России

В регионе на «Дневник.ру» перешло 77 % школ
Марина Поповцева
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Исследование цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» показало, что самые электронные в России школы находятся в Московской, Астраханской и Тамбовской областях.

На первом месте по этому показателю Подмосковье, где от бумажного журнала отказались во всех школах. Вместо него создан «Школьный портал Московской области». В Астраханской области на «Дневник.ру» перешли 87 % учебных заведений, в Тамбовской – 77%.

В пятерке лидеров оказались также школы Архангельской и Воронежской областей.

Сегодня по закону каждая школа самостоятельно решает, в каком формате вести учет успеваемости. Однако переход на «цифру» не так-то прост.

- Для комфортного перехода от бумаги к цифре школе нужно издать внутренние нормативные документы, заранее подготовить к этому педагогический состав и иметь необходимую материально-техническую базу, - поясняют в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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