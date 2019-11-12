2019-11-12T13:51:44+03:00
Общество

На Тамбовщине в Цну выпустили 45 тысяч мальков толстолобика

На зарыбление реки из областного бюджета потратили больше 400 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В реку попали 2,7 тонны рыбыВ реку попали 2,7 тонны рыбыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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12 ноября в реку Цна на территории Сампурского района специалисты областного охотуправления выпустили 45 тысяч молоди толстолобика. Средний вес одной рыбки – 60 граммов. Общая масса рыбы составила 2,7 тысячи килограммов. Средства для зарыбления реки выделены из областного бюджета, на эти цели потратили больше 400 тысяч рублей.

- Мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в реке Цна на территории Сампурского района провели в целях компенсации ущерба причиненного водным биоресурсам и среде их обитания в результате массовой гибели рыбы в 2017 году, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Толстолобик должен компенсировать замор 2017 года Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Толстолобик должен компенсировать замор 2017 годаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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