2019-11-12T13:34:54+03:00
Происшествия

Водитель «Нивы» погиб на тамбовской трассе после столкновения с грузовиком

66-летний мужчина за рулем легковушки выскочил на встречную полосу там, где это запрещено
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель "Нивы" выехал на встречкуВодитель "Нивы" выехал на встречкуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, причиной которой стало нарушение правил одним из ее участников, произошла 11 ноября в 15 часов 15 минут на 393 километре автодороги «Орел-Ливны-Тамбов», на территории Тамбовского района. По данным областного УГИБДД, 66-летний водитель автомобиля «Нива» выехал на полосу встречного движения в месте где, это запрещено разметкой, и столкнулся с грузовиком «ГАЗ», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

- В результате аварии водитель автомобиля «Нива» от полученных травм погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель автомобиля «ГАЗ» также получил травмы, его на месте осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи.

66-летний мужчина погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

66-летний мужчина погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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