В Котовске прокуроры добились блокировки сайтов, предлагающих незаконно получить гражданство

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-12T14:03:45+03:00

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Котовские прокуроры во время мониторинга сети Интернет выявили два сайта, на которых пользователям предлагалось незаконно получить гражданство РФ, а также российских паспортов и других стран. Подобная информация в нашей стране считается запрещенной.

- В связи с данным фактом прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и направлении вступивших в законную силу решений суда в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области для закрытия доступа к данным сайта, - сообщили в пресс-службе администрации города Котовска.

Суд удовлетворил требования прокурора и постановил заблокировать данные интернет-ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU