На Тамбовском Арбате завершается ремонт обрушившегося канализационного колодца

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-12T12:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове на улице Коммунальной, в районе дома №13, завершается ремонт канализационного колодца, часть которого обрушилась в субботу, 9 ноября. Известно, что сетям, расположенным на Тамбовском Арбате, уже больше 80 лет.

- В первую очередь специалисты провели на аварийном участке подготовительные работы, - рассказали в пресс-службе АО «ТКС». - После этого ремонтная бригада приступила к восстановлению колодца. Трубопровод очистили от обломков кирпичной кладки и грунта, вручную из него удалили больше 3 кубометров загрязнений.

На сегодняшний день коллектор функционирует в штатном режиме, проживающих в этом районе тамбовчан в ближайшее время переключат с временной схемы откачки стоков на постоянную. Планируется, что ремонт завершатся сегодня, 12 ноября. После этого на месте работ восстановят благоустройство.

Рабочие заменят железобетонные кольца

ИСТОЧНИК KP.RU