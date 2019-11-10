Ученые из Тамбовской области хотят получить миллион на изучение новых форм яблоней

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-10T13:50:12+03:00

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Молодые ученые Мичуринского аграрного университета решили принять участие в конкурсе инновационных фундаментальных научных проектов «Эврика! Идея!» Их программа посвящена комплексному изучению новых форм клоновых подвоев яблони, разработке и оптимизации новых методов и приемов их анализа для ускорения создания ценных генотипов, а также повышению эффективности их селекционной оценки и выделения из исходного гибридного материала. Полученные результаты будут рекомендованы к практике в селекционном процессе для яблони и большинства плодовых культур.

Победителей определит комиссия после рассмотрения всех заявок. Победители получат гранты на реализацию своего проекта. Максимальный размер поддержки составляет 1 миллион рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU