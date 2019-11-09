2019-11-09T20:38:56+03:00
Происшествия

В Тамбове ребенка едва не убило боксерской грушей

7-летний мальчик с серьезной травмой головы оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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8 ноября во время тренировки в одном из молодежных спортивных учреждений города Тамбова 7-летний мальчик получил травмы из-за падения на него боксерской груши. Сразу после произошедшего ребенок был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую травму головы.

- По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Тамбов следственного управления СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Cейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе виновных лиц.

СКР Тамбов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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