Подрядчика, который не построил сквер в Мичуринском районе, внесли в «черный» список

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-09T16:21:20+03:00

Контракт на выполнение работ в селе Заворонежское заключили еще в июле, но к работам даже не приступали

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В региональном УФАС рассмотрели жалобу администрации Заворонежского сельсовета Мичуринского района. Чиновники потребовали включить ООО «Власта» в реестр недобросовестных поставщиков. Дело в том, что 1 июля этого года со строительной фирмой заключили контракт на строительство сквера по ул. Советская, 136 села Заворонежское. Но фирма так и не приступила к его исполнению. Администрация не раз направляла в ООО «Власта» претензии с просьбой исполнить обязательства по контракту. Однако никакого эффекта от этого не было. 18 октября контракт с недобросовестным подрядчиком расторгли.

- Комиссия Тамбовского УФАС России проверила факты, указанные в обращении администрации сельсовета, и приняла решение о включении ООО «Власта», его учредителя и лица, исполняющего функции единоличного органа Общества, в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года, сообщает региональная антимонопольная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU