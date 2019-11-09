Тамбовских предпенсионеров учат новым профессиям

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-09T15:36:54+03:00

Дополнительное образование в этом году получат больше 500 человек

Изменить размер текста: A A

Тамбовчан предпенсионного возраста обучают новым навыкам. К 1 ноября новые их уже получили 482 жителя Тамбовской области. Всего в этом году планируют пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профобразование 539 граждан предпенсионного возраста.

- Вновь «сесть за парту» стало возможным благодаря региональному проекту «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Оператор ЭВМ со знанием 1С бухгалтерии, слесарь-ремонтник, повар-кондитер, фрезеровщик, парикмахер, кадровик – это далеко не полный перечень специальностей, по которым можно пройти переобучение. Курсы ведут опытные преподаватели ведущих образовательных учреждений региона. Пройти переобучение могут как люди, обратившиеся в центры занятости населения, так и сотрудники тамбовских предприятий по направлению их работодателей. В программе участвуют гиганты промышленного комплекса региона: заводы «Комсомолец», «Электроприбо», ТАГАТ, АРТИ и другие. Реализация этого проекта продолжится до 2024 года. В этом году на переобучение тамбовчан потратили 27 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU