2019-11-09T15:30:03+03:00
Общество

Тамбовские пчеловоды добились наказания агрофирмы, распылившей на полях химикаты

ООО «Агротехнологии» заплатили штраф
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратились жители Мичуринского района с просьбой помочь им принять меры по факту причинения ущерба пчеловодам, чьи пчелосемьи погибли в результате обработки сельхозкультур пестицидами и агрохимикатами в летний период времени.

- Как было установлено, обработку сельхозугодий, расположенных вблизи села Старое Тарбеево Мичуринского района, производило ООО «Агротехнологии», входящее в группу компаний «Русагро», - рассказали в аппарате уполномоченного. - Коллективное обращение пчеловодов направили для проведения проверки в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям и управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

По результатам рассмотрения обращения установлено, что ООО «Агротехнологии» при обработке полей агрохимикатами допущены нарушения требований Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Санитарных Правил и Норм 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».

За допущенные нарушения юридическое лицо ООО «Агротехнрологии» привлечено к административной ответственности по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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